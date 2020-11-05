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Ракурс
WhatsApp появилась новая функция, фото:

В WhatsApp появились исчезающие сообщения (ФОТО)

5 ноя 2020, 14:13
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WhatsApp — популярный интернет-мессенджер, теперь имеет функцию отправки сообщений, которые исчезнут спустя семь дней.

Уже в этом месяце функция станет доступной пользователям во всем мире. Об этом сообщается в блоге компании Facebook, которой принадлежит этот мессенджер.

В приватном чате любое лицо может включать и выключать исчезающие сообщения. В группах работой этой функции будут управлять администраторы.

В WhatsApp появилась функция исчезающих сообщений фото: Facebook

В компании отмечают, что введение этой функции призвано сделать общение в WhatsApp «максимально приближенным к личному».


Хотя прекрасно сохранять воспоминания от друзей и семьи, большинство из того, что мы посылаем, не обязательно должно храниться вечно, — отмечают в компании.

Напомним, осенью прошлого года в WhatsApp появилась возможность делать репосты статусов в Facebook Stories.

Источник: Ракурс


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