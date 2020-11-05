В WhatsApp появились исчезающие сообщения (ФОТО)https://racurs.ua/n146083-v-whatsapp-poyavilis-ischezauschie-soobscheniya-foto.htmlРакурс
WhatsApp — популярный интернет-мессенджер, теперь имеет функцию отправки сообщений, которые исчезнут спустя семь дней.
Уже в этом месяце функция станет доступной пользователям во всем мире. Об этом сообщается в блоге компании Facebook, которой принадлежит этот мессенджер.
В приватном чате любое лицо может включать и выключать исчезающие сообщения. В группах работой этой функции будут управлять администраторы.
В компании отмечают, что введение этой функции призвано сделать общение в WhatsApp «максимально приближенным к личному».
Хотя прекрасно сохранять воспоминания от друзей и семьи, большинство из того, что мы посылаем, не обязательно должно храниться вечно, — отмечают в компании.
Напомним, осенью прошлого года в WhatsApp появилась возможность делать репосты статусов в Facebook Stories.