WhatsApp появилась новая функция, фото:

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Ракурс

WhatsApp — популярный интернет-мессенджер, теперь имеет функцию отправки сообщений, которые исчезнут спустя семь дней.

Уже в этом месяце функция станет доступной пользователям во всем мире. Об этом сообщается в блоге компании Facebook, которой принадлежит этот мессенджер.

В приватном чате любое лицо может включать и выключать исчезающие сообщения. В группах работой этой функции будут управлять администраторы.

В компании отмечают, что введение этой функции призвано сделать общение в WhatsApp «максимально приближенным к личному».

Хотя прекрасно сохранять воспоминания от друзей и семьи, большинство из того, что мы посылаем, не обязательно должно храниться вечно, — отмечают в компании.

Напомним, осенью прошлого года в WhatsApp появилась возможность делать репосты статусов в Facebook Stories.