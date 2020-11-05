Драка в Раде попала на видео — экс-«слуги» подрались в кулуарах парламента — Верховная Рада

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Ракурс

Драка в Верховной Раде произошла 5 ноября — народные избранники, которых исключили из фракции «Слуга народа», Гео Лерос и Александр Юрченко, подрались в кулуарах парламента.

Отметим, что Юрченко подозревают в коррупции и в отношении него ведется расследование. По решению суда с «нардепа» сняли электронный браслет.

Кто-то отрабатывает новый «кусочек пирога». Я боюсь, что если Юрченко поедет в больницу, там профессор Преображенский обратно сделает его бродячей собакой и наденет браслет, — написал Гео Лерос в Фейсбук.

Напомним, 4 ноября Высший антикоррупционный суд постановил снять электронный браслет с подозреваемого в коррупции нардепа Александра Юрченко. В то же время срок действия избранной ранее Юрченко меры пресечения продлен еще на два месяца — до 3 января 2021 года. Экс-«слуга» заявляет, что дело против него сфабриковано с целью его дискредитации.

В сентябре НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника Юрченко, который тогда еще был нардепом из «Слуги народа». 17 сентября Офис генпрокурора вручил Юрченко сообщение о подозрении, в тот же день его исключили из президентской фракции. 21 сентября суд арестовал Юрченко с правом внесения залога в размере более 3 млн грн. Соответствующую сумму за Юрченко внесли 25 сентября.

Также напомним, в конце марта депутат от «Слуги народа» Гео Лерос обвинил младшего брата Ермака Дениса в торговле госдолжностями и обнародовал ряд аудиозаписей разговоров Ермака-младшего. В августе СМИ сообщили, что из-за Ермака провалилась большая спецоперация украинских спецслужб по задержанию боевиков «ПГК Вагнера», которые воевали на Донбассе. В начале октября Лерос опубликовал новые пленки, на которых замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко (близкий друг и кум Ермака) и «неформальный куратор» Киева Денис Комарницкий обсуждают различные незаконные схемы.