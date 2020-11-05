Зросла кількість хворих на COVID-19. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146081-u-troh-krayinah-rekordno-zrosla-kilkist-hvoryh-na-covid-19-detali.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу у світі знову б'є рекорди. У середу, 4 листопада, у Чехії, Німеччині та Сполучених Штатах Америки виявили найбільше нових хворих на коронавірус з початку пандемії.

У США за один день зафіксували 102 тис. 831 хворого. Про це повідомляє CNN.

4 листопада у США від коронавірусу померло 1 тис. 97 людей.

Зокрема 30 жовтня у США вперше у світі кількість нових випадків COVID-19 досягла — 100 тис. 233 хворих. Загалом у США зафіксовано 9,48 млн випадків інфікування і понад 233 тис. смертей.

Крім того, Міністерство охорони здоровʼя Чехії повідомило про 15 тис. 729 нових хворих та 220 смертей. З початку пандемії в країні захворіло 378 тис. 716 осіб, 4 тис. 133 з яких померли.

У Німеччині також зафіксовано найвищий добовий показник з початку пандемії — 19 тис. 990 нових випадків, кількість померлих — 118.

Загалом тут зареєстровані 597 тис. 583 випадки коронавірусу і 10 тис. 930 смертей.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 листопада, в Україні зафіксовано новий сумний рекорд — 9 тис. 850 нових випадків цього захворювання. Найбільше в Києві — 983.