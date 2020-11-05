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Магазин будматеріалів вибухнув у Білій Церкві. Фото: ДСНС
Магазин будматеріалів вибухнув у Білій Церкві, є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n146089-magazyn-budmaterialiv-vybuhnuv-u-biliy-cerkvi-foto.htmlРакурс
Вибух у Білій Церкві травмував двох осіб. Трагічний інцидент стався зранку, 4 листопада, в одному з магазинів будівельних матеріалів.
Потерпілих доставили в реанімацію, де медики діагностували в них термічні опіки. Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.
Місце вибуху оглянули працівники газової служби, які повідомили, що приміщення не газифіковано, — йдеться в повідомленні.
Як інформують у поліції, попередня причина інциденту — згущення випарів лако-фарбових виробів, які перебували на складі магазину. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення вимог пожежної безпеки) КК України.
Нагадаємо, у жовтні вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, дев’ятеро дістали поранень.
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