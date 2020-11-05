ВМС України отримали новий корабель, фото: Генштаб ЗСУ

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ВМС України отримали новий корабель — малий броньований артилерійський катер (МБАК) «Костопіль». Цей катер належить до типу «Гюрза-М».

Екіпаж «Костополя» отримав дозвіл самостійно виконувати завдання в морі, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Урочиста церемонія вручення вимпела та введення у кампанію екіпажу корабля відбулася у військово-морській базі «Південь», у Практичній гавані Одеси. Вона стала можливою після відпрацювання екіпажем корабля курсових завдань К-1 та К-2.

Екіпаж катера відпрацював такі елементи, як бойова і повсякденна організація катера й приготування його до бою та походу, а також вихід у море і відпрацювання завдань вже безпосередньо там, — зазначає командир корабля старший лейтенант Богдан Яцько.

«Костопіль» — сьомий за рахунком броньований катер у складі ВМС України. Його названо на честь міста, де народився і виріс морський піхотинець матрос Олексій Кондратюк, котрий у 2017 році загинув під Маріуполем, захищаючи суверенітет та незалежність України.

Перші катери «Гюрза-М» почали надходити на озброєння МВС України у 2015 році. Вони є однією зі складових «москітного флоту» — концепції розвитку українських ВМС після окупації Криму Росією.

Нагадаємо, восени минулого року в Україні випробували десантно-штурмові катери «Кентавр».