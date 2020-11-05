Кого не помилует «закон об амнистии», рассказал Резников

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Кого не помилует «закон об амнистии», рассказал премьер-министр Алексей Резников, комментируя озвученный главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонидом Кравчуком «План действий по Донбассу». Резников также отметил очередность действий, нацеленных на возврат оккупированных Россией территорий Луганской и Донецкой областей под контроль Украины.

После вывода вооруженных формирований параллельно развиваются два процесса: взятие контроля над границей и возобновление охраны общественного порядка… Международный комитет Красного креста должен получить доступ ко всем узникам. Тогда идет пакет законодательства… в частности, и принятие «закона об амнистии», как его называют, то есть об отказе от преследования и наказания лиц, участвовавших в конфликте, — заявил вице-премьер-министр в интервью «РБК-Украина».

Также он рассказал, какие меры предосторожности намерен использовать Киев в «законе об амнистии».

Непреследование, прощение, возможная амнистия и помилование не будет касаться лиц, совершивших военные преступления, имевших отношение к катастрофе MH-17 или к преступлениям, совершенным в застенках, например, донецкой тюрьмы «Изоляция», — добавил Резников.

По его словам, все законодательные акты должны быть приняты до проведения местных выборов на Донбассе.

Это финал политического урегулирования… После выборов заработает закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, он уже есть, возможно, нужно будет его модернизировать и уточнять. Также речь идет о принятии законодательства, которое дает особый экономический режим этим территориям, — отметил чиновник.

Он добавил, что в разделе экономических отношений Киев ставит обязательное условие — аудит собственности и возвращение всех объектов, принадлежащих государству, коммунальным предприятиям, частным лицам до начала военных действий в 2014 году.