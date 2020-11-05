Олександр Лукашенко. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n146100-lukashenko-zakryv-v-yizd-biloruskym-likaryam-yaki-vyyijdjaly-do-polschi-video.html

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Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі «немає зайвих лікарів», а тому вимагає не пускати назад у країну назад тих медиків, які працювали за кордоном у зв’язку зі світовою епідемією коронавірусу.

Лукашенко наказав лікарям, що виїхали, залишатися у тій країні, куди вони поїхали працювати за «великими грошима». Про це Олександр Лукашенко заявив на нараді по боротьбі з вірусними інфекціями, передає БелТА.

Повідомляється, що Лукашенко таким чином відреагував на рішення Польщі, яка нібито почала запрошувати іноземних лікарів для боротьби з коронавірусом. Він заявив, що лікарів «виманюють» з Білорусі до Польщі, пропонуючи великі гроші.

Лукашенко зазначив, що його заява — це «не погроза, а наказ для уряду».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко і ще 14 білорусів підпали під нові санкції Європейського союзу через протести у Білорусі, які влада намагається приборкати силою. Комітет постійних представників ЄС затвердив рішення ввести персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.