Тотальний карантин запроваджує Греція

Тотальний карантин запровадять у Греції з суботи. Фото: Укрінформ

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Карантин у Греції через зростання кількості захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19 посилять з суботи, 7 листопада. Відповідне рішення прийняв уряд держави.

Заборона на пересування буде діяти 7 по 30 листопада. Про це повідомляє місцеве видання Gazzetta.

Під час брифінгу прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, повідомив нові обмеження введуть з 6 ранку суботи.

Я знаю, що є занепокоєння, страх перед економічними наслідками. Але ми хочемо, щоб люди стали союзниками в цьому новому великому зусиллі, яке ми покликані зробити, — сказав прем'єр Греції.

Згідно з рішенням уряду, в Греції до кінця листопада заборонили переміщення, а також закрили магазини, крім критичних об'єктів інфраструктури.

Прем'єр додав, що всі безробітні на період локдауну громадяни отримають по 800 євро допомоги.

Впродовж останніх п’яти днів у Греції виявили 10 тис. випадків інфікування коронавірусом. Від початку пандемії в державі на COVID-19 захворіли майже 47 тис. осіб.

Нагадаємо, у середу, 4 листопада, у Чехії, Німеччині та Сполучених Штатах Америки виявили найбільше нових хворих на коронавірус з початку пандемії. У США за один день зафіксували 102 тис. 831 хворого.

Водночас карантин у Польщі набуде статусу та масштабів національного вже через тиждень, якщо темпи поширення коронавірусу не пригальмують.