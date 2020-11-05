Hyundai Kona. Фото: Популярная механика

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Hyundai Kona, электрокроссовер корейского бренда, переоборудовали в автомобиль для классического ралли. В настоящее время в ралли могут участвовать только авто с традиционными бензиновыми моторами, которые обеспечивают необходимую мощность и запас хода для прохождения спецучастков гонки.

Но уже в 2021 году им составит конкуренцию электромобиль, построенный на базе кроссовера. Об этом сообщает «Популярная механика»,

Уникальный проект представила команда Paddon Rally Sport, которую создал известный гонщик Хэйден Пэддон. Гонщик ранее был пилотом заводской команды Hyundai в чемпионате мира WRC, поэтому пользуется поддержкой новозеландского представительства марки и совместно с ним подготовил новый автомобиль для ралли Hyundai NZ EV Kona.





Отмечается, что 80% элементов новой машины были созданы специалистами Paddon Rally Sport, а в работе над силовой установкой помогла компания австрийского гонщика Манфреда Штоля Stohl Advanced Research and Development (STARD). Австрийская фирма подготавливала электрокары для ралли-кросса Projekt E, поэтому её опыт помог в работе над данным авто.

Характеристики гоночного авто Hyundai NZ EV Kona не раскрываются, но модель стала мощнее своего дорожного варианта, который имеет максимум 200 л. с. В то же время электромобиль отличается более тяжелым весом, по сравнению со стандартными ралли-карами. Его вес равняется около 200 кг.





Создатели заявляют, что Hyundai NZ EV Kona имеет преимущество в развесовке и потенциально более высокой надёжности, чем обычные авто. Работа над электрокроссовером для гонок заняла полтора года и ещё не менее 8 месяцев уйдёт на испытания. Впервые автомобиль поучаствует в соревнованиях во второй половине 2021 года.





Напомним, ранее мы сообщали, что автопроизводитель Tesla отзывает тысячи электромобилей из Китая. Причиной вынужденного шага производителя электрокаров стал дефект подвески. В частности, речь идет о почти 50 тыс. автомобилей моделей Model S и Model X. Их изготовили в США в период с 17 сентября 2013 года по 15 января 2018 года.