Фото: Tesla

https://racurs.ua/n145623-tesla-vyvezet-iz-kitaya-desyatki-tysyach-elektromobiley.html

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Автопроизводитель Tesla отзывает тысячи электромобилей из Китая.

Причиной вынужденного шага производителя электрокаров стал дефект подвески. Об этом сообщает Государственное управление по регулированию рынка КНР.

В частности, речь идет о почти 50 тыс. автомобилей моделей Model S и Model X. Их изготовили в США в период с 17 сентября 2013 года по 15 января 2018 года.

Пока не известно, собирается ли компания отозвать и автомобили, проданные на территории Соединенных Штатов.

Напомним, Илон Маск, основатель компании-производителя электромобилей Tesla, анонсировал выпуск новых бюджетных аккумуляторов для авто, которые станут основной более бюджетной серии автомобилей. Их стоимость составит около 25 тыс. долл.