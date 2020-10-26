Виктор Янукович. Фото: РБК

https://racurs.ua/n145622-yanukovich-ostalsya-bez-mery-presecheniya-v-chem-prichina.html

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Виктор Янукович, бывший президент Украины, остался без меры пресечения. Следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору Специальной антикоррупционной прокуратуры из-за нарушения правил объявления президента-беглеца в международный розыск.

Еще одной причиной отказа стало то, что на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы предварительного расследования не восстановили следствие в производстве. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Как известно, четвертый президент Украины Виктор Янукович скрывается от следствия с 2014 года.

Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем), ч. 5 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

До этого прокурор ходатайствовал о заключении Януковича под стражу в случае его задержания. Полный текст постановления будет составлен и объявлен 30 октября 2020 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, который скрывается в России, Киевский апелляционный суд 2 октября объявил приговор. Служители Фемиды оставили приговор суда первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов Януковича — без удовлетворения.