Віктор Янукович. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n145622-yanukovych-zalyshyvsya-bez-zapobijnogo-zahodu-u-chomu-prychyna.html

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Віктор Янукович, колишній президент України, залишився без запобіжного заходу. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві Спеціальної антикорупційної прокуратури через порушення правил оголошення президента-втікача у міжнародний розшук.

Ще однією причиною відмови стало те, що на час подання заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили слідство у даному проваджені. Про це повідомляє прес-служба Вищого антикорупційного суду.

Як відомо, четвертий президент України Віктор Янукович переховується від слідства із 2014 року.

Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 5 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

До цього прокурор клопотав про взяття Януковича під варту у разі його затримання. Повний текст ухвали буде складено та проголошено 30 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, який переховується в Росії, Київський апеляційний суд 2 жовтня оголосив вирок. Служителі Феміди залишили вирок суду першої інстанції без змін, а апеляційні скарги адвокатів Януковича — без задоволення.