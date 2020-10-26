Літаки. Фото: armyinform.com.ua

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Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом змусила пригадати про проблему зношеності авіапарку Збройних сил України. Найстарішим українським літакам понад 50 років.

Ударна та винищувальна авіація має від 1981 по 1991 рік випуску. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов.

Ми захищаємо повітряні кордони нашої держави на зразках техніки, які були випущені від 1968 до 1991 року. Найстаріші літаки у нас військово-транспортні, їм від 52 років. Ударна, винищувальна та розвідувальна авіація — Су-25, Су-24М, МіГ-29, Су-27, Су-24МР від 1981 по 1991 рік випуску, розповів Дроздов.

За його словами, за часи незалежності України повітряні сили не отримали жодного військового літака. Стан авіаційної техніки підтримується виключно завдяки ремонту і модернізації.

Водночас зазначу: ремонт і модернізацію радянської техніки не можна проводити вічно. Відбувається фізичне руйнування двигунів, вузлів, агрегатів, планера літака. Рано чи пізно, ймовірно років за 10, стикнемося з проблемою, що літаки не зможуть виконувати поставлені завдання, — констатував Дроздов.



Нагадаємо, що авіакатастрофа Ан-26, під час якої загинули курсанти на Харківщині, сталася через технічні неполадки та людський фактор.

Також причинами катастрофи стали серйозні порушення в організації польотів та розробки документів, які регламентують навчальні польоти.