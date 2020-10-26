Самолети. Фото: armyinform.com.ua

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Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом принулила вспомнить о проблеме изношенности авиапарка Вооруженных сил Украины. Старейшим украинским самолетам более 50 лет.

Ударная и истребительная авиация имеет машины 1981−1991 годов выпуска. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.

Мы защищаем воздушные границы нашего государства на образцах техники, которые были выпущены с 1968 до 1991 года. Самые старые самолеты у нас военно-транспортные, им от 52 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация — Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР с 1981 по 1991 год выпуска, рассказал Дроздов.

По его словам, за время независимости Украины воздушные силы не получили ни одного военного самолета. Состояние авиационной техники поддерживается исключительно благодаря ремонту и модернизации.

В то же время отмечу, что ремонт и модернизацию советской техники нельзя проводить вечно. Происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов, планера самолета. Рано или поздно, вероятно лет через десять, столкнемся с проблемой — самолеты не смогут выполнять поставленные задачи, — констатировал Дроздов.

Напомним, авиакатастрофа Ан-26, во время которой погибли курсанты в Харьковской области, произошла из-за технических неполадок и человеческого фактора. Также причинами катастрофы стали серьезные нарушения в организации полетов и разработке документов, регламентирующих учебные полеты.