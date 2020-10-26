Електромобіль. Фото: Tesla

https://racurs.ua/ua/n145623-tesla-vyveze-z-kytau-desyatky-tysyach-elektromobiliv.html

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Автовиробник Tesla відкличе тисячі електромобілів з Китаю.

Причиною вимушеного кроку виробника електрокарів став дефект підвіски. Про це інформує Державне управління з регулювання ринку КНР.

Зокрема, йде мова майже про 50 тис. автомобілів моделей Model S і Model X. Їх виготовили у США в період з 17 вересня 2013 року по 15 січня 2018 року.

Наразі не відомо, чи збирається компанія відкликати і автомобілі, продані на території Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Ілон Маск, засновник компанії-виробника електромобілів Tesla, анонсував випуск нових бюджетних акумуляторів для авто, які стануть основою більш бюджетної серії електромобілів. Їх вартість складе близько 25 тис. дол.