Поддерживают ли украинцы решение Зеленского распустить КСУ, рассказали социологи

Зеленский и КСУ. Фото: Ingur

https://racurs.ua/n146017-podderjivaut-li-ukraincy-reshenie-zelenskogo-raspustit-ksu-rasskazali-sociologi.html

Ракурс

Решение КСУ, которое отменило е-декларирование и ответственность за недостоверную информацию в декларациях об имуществе для чиновников, было резко негативно оценено украинским обществом.

Результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», показали, что почти 60% опрошенных поддерживают законопроект президента, которым предлагается прекратить полномочия действующего состава Конституционного Суда. Об этом говорится в соответствующем исследовании.

Сообщается, что президентский законопроект не поддерживают 27% украинцев, а еще 6% — не определились.



Отметим, что опрос выявил лишь 11% сторонников решения Конституционного суда. Еще 25% респондентов относятся к этому решению нейтрально. Большая часть опрошенных воспринимает решение КСУ отрицательно. Среди тех, кто хорошо осведомлен о содержании решения, количество недовольных возрастает до 83%.

Социологи выяснили, что наиболее негативно к решению Конституционного суда относятся люди старшего возраста, жители столицы, западной и центральной Украины, сторонники «Европейской солидарности», «Голоса» и партии «Сила и честь».

Также 60% выразили недоверие к Конституционному суду. Больше всего не доверяют Конституционному суду сторонники «Европейской солидарности», «Голоса», «Батькивщины», партии Шария, «Силы и чести» и «Слуги народа».



Социологи опросили население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность составила 2 тыс. респондентов.

Опрос проводился методом CATI — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Исследование проводилось 2−3 ноября 2020 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что необычный рейтинг политиков создали социологи. Они выяснили, что коррупцию в Украине граждане в первую очередь ассоциируют с Петром Порошенко, Юлией Тимошенко и Виктором Медведчуком.