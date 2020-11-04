Выборы президента США — было ли внешнее вмешательство и кто побеждает

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Ракурс

Результаты выборов президента США зависят от того, кто из кандидатов победит в ключевых штатах, где все еще продолжается подсчет голосов. Согласно последним данным, действующий президент Дональд Трамп и его соперник от Демократической партии Джо Байден идут с небольшим разрывом — 238 против 213 голосов выборщиков.

На определение победителя президентской гонки могут уйти дни. Трамп победил во Флориде и Огайо, в то время как Байден «забрал» себе Аризону. Еще слишком рано оценивать, кто победил в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане, — пишет издание Рolitico.

Храните веру, ребята. Мы одержим победу… Нам придется быть терпеливыми, — сказал Байден своим сторонникам.

В свою очередь, Трамп в Твиттер написал о значительном отрыве от демократа и намерении оппонентов «украсть выборы».

Вместе с тем исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чэд Вулф сказал журналистам во вторник, что признаков успешного вмешательства иностранных сил в американские выборы нет. ФБР сообщает, что расследует автоматизированные телефонные звонки, которые в некоторых штатах призывали избирателей не участвовать в голосовании, однако существенных противостояний или беспорядков в день выборов в США не зафиксировали, пишет «Голос Америки».

Досрочное голосование и заявления Трампа об «украденной победе»

Свыше 101 млн американцев проголосовали досрочно, в частности, по почте, на выборах президента США во избежание скоплений в условиях пандемии коронавируса. Общее число граждан, принявших участие в этих выборах, может достичь рекордных 150 млн. «Голос Америки» отмечает, что в некоторых штатах бюллетени досрочного голосования начинают считать лишь в официальный день выборов. Поэтому во многих штатах такие бюллетени все еще остаются непосчитанными.

В США при желании избиратель может получить свой бюллетень заранее, заполнить его и отправить избирательной комиссии — по почте или лично бросить конверт с бюллетенем в специальные ящики для сбора результатов почтового голосования. Правила почтового голосования различаются во всех штатах. Например, есть пять штатов, где почти 100% избирателей голосуют по почте, пишет «Европейская правда».

Поэтому десятки миллионов бюллетеней могут поступить в последние дни или даже после дня голосования — ведь у разных штатов установлены разные конечные сроки принятия бюллетеней. По данным СМИ, почтой более склонны пользоваться избиратели Демократической партии. Поэтому Трамп 4 ноября начал «атаковать» систему почтового голосования с требованием не учитывать голоса, которые поступят после дня голосования.

Такие действия американского президента могут повлиять на настроения в обществе. Также ранее Трамп неоднократно заявлял, что не признает результаты выборов в случае своего проигрыша.

Что известно на данный момент

Оба кандидата ожидаемо победили в штатах, которые традиционно голосуют за республиканцев или демократов. Исход выборов будет определен результатами в колеблющихся штатах. Дональд Трамп досрочно объявил себя победителем и собирается через Верховный суд добиваться окончания подсчета голосов. Он заявил, что электоральные комиссии пытаются провернуть аферу с помощью подсчета голосов участников досрочного голосования. Ранее Трамп в течение нескольких недель давал понять, что если результаты выборов будут близки к ничье, он может обвинить демократов в мошенничестве и попытке украсть у него победу. Сегодня утром он это сделал. Президент США усомнился в «правильности» подсчета голосов — процессе, который растягивался на несколько дней после выборов даже в «спокойные» годы.

Вместе с тем, победитель выборов в США может быть не определен еще несколько дней и даже недель. Некоторые штаты взяли себе время для подсчета голосов до 20-х чисел ноября. Также одновременно с выборами президента в США проходят выборы в Палату представителей и переизбирается треть сенаторов. Демократы рассчитывали взять большинство в Сенате, но пока смогли прибавить себе всего один голос.

Выборы президента США — когда объявят победителя?

Итоги президентских выборов в США должны подвести до 8 декабря. До этого времени можно считать голоса, а также участвовать в любых судебных процессах, касающихся подсчета голосов. 14 декабря в США состоится голосование Коллегии выборщиков — они собираются вместе и голосуют в своих штатах и округе Колумбия. Каждый из штатов имеет фиксированное число выборщиков, причем больше всего избирателей в наиболее густонаселенных штатах. Например, у Калифорнии 55 электоральных голосов, Флориды и Нью-Йорка — по 29, а Техаса — 38. Два малонаселенных штата — Мэн с четырьмя выборщиками и Небраска с пятью — придерживаются другой системы. Там голоса выборщиков распределяются в зависимости от результатов в отдельных избирательных округах и всеобщего голосования в масштабе штата, что может стать решающим фактором, если голоса распределятся почти поровну.

Выборщики голосуют непосредственно на участках, заполняя два бумажных бюллетени: за президента и вице-президента. Сертификаты с результатами их голосования необходимо доставить представителям различных ветвей власти до 23 декабря.

Победителю нужно получить большинство в 270 голосов Коллегии выборщиков, состоящей из 538 человек. Во всех штатах, за исключением двух вышеупомянутых, победитель общего голосования получит голоса всех выборщиков.

6 января 2021 года состоится заседание Конгресса по подсчету голосов на выборах президента США. На заседании Конгресса объявляется результат выборов. Для этого Сенат и Палата представителей собираются в 13.00 (20.00 по Киеву) в Капитолии.