Марадону прооперировали из-за сгустка в мозге

Легендарному футболисту провели операцию на мозге. Фото: UA-Football

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Диего Марадоне, легендарному аргентинскому футболисту, которому 30 октября исполнилось 60 лет, успешно провели операцию на мозге через сгусток крови.

В понедельник, 2 ноября, Марадону госпитализировали в одну из больниц вблизи Буэнос-Айреса из-за анемии и обезвоживания. Об этом сообщает BBC.

Начальные анализы знаменитости были положительными, однако после исследований на компьютерном томографе врачам пришлось провести Диего операцию. В головном мозге Марадоны обнаружили субдуральную гематому (сгусток крови).

У него субдуральная гематома. Мы сделаем операцию. У Марадоны скопление крови между мембраной и мозгом. Проблема, вероятно, возникла в результате несчастного случая, но Марадона не помнит этого события, — заявил врач Леопольдо Луке.

Уже после операции Луке заявил, что операция прошла хорошо, Марадона в сознании и все понимает, когда с ним говорят.

К слову, Марадона ранее также перенес два сердечных приступа и заразился гепатитом. Вместе с бразильцем Пеле, которому в прошлом месяце исполнилось 80 лет, Марадону считают одним из величайших футболистов всех времен.

Напомним, Василий Ломаченко, украинский боксер с мировым именем, проиграл в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американцу Теофимо Лопесу. Причиной поражения могла быть травма спортсмена.