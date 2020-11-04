Марадону прооперували через згусток у мозку

Легендарному футболісту зробили операцію. Фото: UA-Football

https://racurs.ua/ua/n146013-legendarnomu-futbolistu-provely-operaciu-na-mozku-detali.html

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Дієго Марадоні, легендарному аргентинському футболісту, якому 30 жовтня виповнилося 60 років, успішно провели операцію на мозку через згусток крові.

У понеділок, 2 листопада, Марадону госпіталізували в одну з лікарень поблизу Буенос-Айреса через анемію та зневоднення. Про це повідомляє BBC.

Початкові аналізи знаменитості були позитивними, однак після досліджень на комп’ютерному томографі лікарям довелося провести Дієго операцію. У головному мозку Марадони виявили субдуральну гематому (згусток крові).

У нього субдуральна гематома. Ми зробимо операцію. У Марадони скупчення крові між мембраною і мозком. Проблема, ймовірно, виникла в результаті нещасного випадку, але Марадона не пам’ятає цієї події, — заявив лікар Леопольдо Луці.

Уже після операції Луці заявив, що операція пройшла добре, Марадона при тямі та все розуміє, коли з ним говорять.

До слова, Марадона раніше також переніс два серцеві напади і заразився гепатитом. Разом із бразильцем Пеле, якому минулого місяця виповнилося 80 років, Марадону вважають одним з найвидатніших футболістів всіх часів.

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