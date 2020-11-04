Вибори президента США — чи було втручання ззовні і коли оголосять результати

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Ракурс

Результати виборів президента США залежать від того, хто з кандидатів переможе у ключових штатах, де все ще триває підрахунок голосів. Згідно з останніми даними, чинний президент Дональд Трамп та його суперник від Демократичної партії Джо Байден йдуть з невеликим розривом — 238 проти 213 голосів виборників.

На визначення переможця президентських перегонів можуть піти дні. Трамп переміг у Флориді та Огайо, в той час як Байден «забрав» собі Арізону. Ще надто рано оцінювати, хто переміг у Пенсильванії, Вісконсині та Мічигані, пише видання Рolitico.

Зберігайте віру, хлопці. Ми здобудемо перемогу… Нам доведеться бути терплячими, — сказав Байден своїм прихильникам.

Трамп у Твіттер написав про значний відрив від демократа та намір опонентів «вкрасти вибори».

Разом з тим виконувач обов’язків міністра внутрішньої безпеки США Чед Вулф сказав журналістам у вівторок, що ознак успішного втручання іноземних сил в американські вибори немає. ФБР повідомляє, що розслідує автоматизовані телефонні дзвінки, які у деяких штатах відохочували виборців від голосування, однак суттєвих протистоянь чи заворушень у день виборів в США не зафіксували, пише «Голос Америки».

Дострокове голосування і заяви Трампа про «вкрадену перемогу»

Понад 101 млн американців проголосували достроково, зокрема, поштою, на виборах президента США задля уникнення скупчень в умовах пандемії коронавірусу. Загальна кількість громадян, які взяли участь в цих виборах, може сягнути рекордних 150 млн. «Голос Америки» зауважує, що в деяких штатах бюлетені з дострокового голосування починають рахувати лише в офіційний день виборів. Тому у багатьох штатах «поштові» бюлетені все ще залишаються не порахованими.

У США за бажання виборець може отримати свій бюлетень наперед, заповнити його і надіслати до виборчої комісії — поштою або особисто вкинути конверт з бюлетенем у спеціальні скриньки для збирання результатів поштового голосування. Правила поштового голосування різняться у всіх штатах. Наприклад, є п’ять штатів, де майже 100% виборців голосують поштою, пише «Європейська правда».

Тому десятки мільйонів бюлетенів можуть надійти в останні дні чи навіть після дня голосування — адже різні штати мають різні кінцеві терміни надходження бюлетенів. За даними ЗМІ, поштою більше схильні користуватися виборці Демократичної партії. Тому Трамп 4 листопада почав «атакувати» систему поштового голосування з вимогою не враховувати голосів, які надійдуть після дня голосування.

Такі дії американського президента можуть вплинути на настрої у суспільстві. Також раніше Трамп неодноразово заявляв, що не визнає результатів виборів у разі свого програшу.

Що відомо на цей момент

Обидва кандидати очікувано перемогли в штатах, які традиційно голосують за республіканців або демократів. Підсумки виборів у США визначать результати у штатах, котрі вагаються.

Дональд Трамп достроково оголосив себе переможцем і збирається через Верховний суд домагатися закінчення підрахунку голосів. Він заявив, що електоральні комісії намагаються провернути аферу з допомогою підрахунку голосів учасників дострокового голосування. Раніше Трамп впродовж кількох тижнів давав зрозуміти, що якщо результати виборів будуть близькі до нічиї, він звинуватить демократів в шахрайстві і спробі вкрасти у нього перемогу. Сьогодні вранці він це зробив. Президент США засумнівався в «правильності» підрахунку голосів — процесі, який розтягувався на кілька днів після виборів навіть у «спокійні» роки.

Разом з тим, переможця виборів в США можуть визначати ще кілька днів і навіть тижнів. Деякі штати взяли собі час для підрахунку голосів до 20-х чисел листопада. Також одночасно з виборами президента в США проходять вибори до Палати представників. Переобирається й третина сенаторів. Демократи розраховували взяти більшість у Сенаті, але поки змогли додати собі всього один голос.

Вибори президента США — коли оголосять переможця?

Результати президентських виборів у США повинні підбити до 8 грудня. До цієї дати можна рахувати голоси, а також брати участь в будь-яких судових процесах, що стосуються підрахунку голосів. 14 грудня у США відбудеться голосування Колегії виборників — вони збираються разом і голосують в своїх штатах і окрузі Колумбія. Кожен зі штатів має фіксовану кількість виборників, причому найбільше виборців в найбільш густонаселених штатах. Наприклад, у Каліфорнії 55 електоральних голосів, Флориді і Нью-Йорку — по 29, а Техасі — 38. Два малонаселених штати — Мен з чотирма виборниками і Небраска з п’ятьма — дотримуються іншої системи. Там голоси виборників розподіляються залежно від результатів в окремих виборчих округах і загального голосування в масштабі штату, що може стати вирішальним фактором, якщо голоси розподіляться майже порівну. Виборники голосують безпосередньо на дільницях, заповнюючи два паперові бюлетені: за президента і віце-президента. Сертифікати з результатами їхнього голосування необхідно доставити представникам різних гілок влади до 23 грудня.

Переможцю потрібно отримати більшість в 270 голосів з Колегії виборників, що складається з 538 осіб. У всіх штатах, окрім двох, переможець загального голосування отримає голоси всіх вибірників.

6 січня 2021 року відбудеться засідання Конгресу щодо підрахунку голосів на виборах президента США. На засіданні Конгресу оголошується результат виборів. Для цього Сенат і Палата представників збираються о 13.00 (20.00 за Києвом) в Капітолії.