Чи підтримують українці рішення Зеленського розпустити КСУ, розповіли соціологи

Зеленський і КСУ. Фото: Imgur

https://racurs.ua/ua/n146017-chy-pidtrymuut-ukrayinci-rishennya-zelenskogo-rozpustyty-ksu-rozpovily-sociology.html

Ракурс

Рішення КСУ, яке скасувало е-декларування та відповідальність за недостовірну інформацію у деклараціях про майно для чиновників, було різко негативно оцінено українським суспільством.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», показали, що майже 60% опитаних підтримують проект закону президента, яким пропонується припинити повноваження діючого складу Конституційного Суду. Про це йдеться у відповідному дослідженні.

Повідомляється, що президентський законопроект не підтримують 27% українців, а ще 6% — не визначились.

Наголосимо, що опитування виявило лише 11% симпатиків рішення Конституційного суду. Ще 25% респондентів ставляться до цього рішення нейтрально. Натомість більша частина опитаних сприймає рішення КСУ негативно. Серед тих, хто добре обізнаний про зміст рішення, кількість незадоволених зростає до 83%.





Соціологи з’ясували, що найбільш негативно до рішення Конституційного суду ставляться люди старшого віку, мешканці столиці, Західної і Центральної України, прихильники «Європейської солідарності», «Голосу» і партії «Сила і честь».

Також 60% виказали недовіру до Конституційного суду. Найбільш не довіряють Конституційному суду прихильники «Європейської солідарності», «Голосу», «Батьківщини», партії Шарія, «Сили і честі» та «Слуги народу».





Соціологи опитали населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність склала 2 тис. респондентів.

Опитування проводилося методом CATI — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2% Дослідження проводилося 2−3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що незвичний рейтинг політиків уклали соціологи. Вони з’ясували, що корупцію в Україні громадяни насамперед асоціюють із Петром Порошенком, Юлією Тимошенко та Віктором Медведчуком.