Конституционный кризис — в Раду поступил проект закона о регламенте и кворуме голосов в КСУ, фото — Тверезо

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Ракурс

Из конституционного кризиса в Украине продолжают выходить с помощью законодательных решений. В Раду 4 ноября подали проект закона о кворуме голосов в КСУ.

Законопроект «слуг народа» призван изменить регламент работы Конституционного суда и увеличить количество необходимых для принятия решений голосов.

Представитель парламента в КСУ нардеп Ольга Совгиря прокомментировала данный законопроект так:

Предлагаем установить, что процедура деятельности КСУ определяется законом (а не Регламентом КСУ как внутренним актом). Параллельно начинаем работу над законопроектом «О конституционном производстве» (название рабочее). С момента принятия закона и до принятия закона «О конституционном производстве» КСУ не сможет осуществлять производство.

Новация предлагает увеличить с 10 до 12 количество голосов, необходимых для принятия решений в Большой палате, и до шести голосов в Сенате КСУ.

Ранее «Ракурс» сообщал, что «слуги» решили начать с «мягкого» варианта в разборках с КСУ. Ни проекта спикера Дмитрия Разумкова, который 3 ноября прошел комитет, ни проекта президента Владимира Зеленского в повестке дня работы Рады 4 ноября не было.

Народные избранники из СН во главе с Давидом Арахамией обратились к судьям КСУ с обращением уйти в отставку. Под этим решением подписались 200 депутатов. Сегодня прошение «слуги» лично принесли судьям.