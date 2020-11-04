Маркив рассказал, каким был день в итальянской тюрьме

Маркив. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n146031-markiv-rasskazal-kakim-byl-den-v-italyanskoy-turme.html

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Виталий Маркив, украинский нацгвардеец, которого признали невиновным в убийстве итальянского журналиста и его российского переводчика, вернулся в Украину.

По прибытии на родину военнослужащий рассказал о своем дне в тюрьме. Своими впечатлениями он поделился в интервью для «Радио Свобода».

Он рассказал, что день в тюрьме зависит от самого человека, и того, как человек может самостоятельно организовать себя. Маркив заявил, что со временем начинаешь приспосабливать к тамошним условиям свое свободное время. По большей части, есть лишь одна альтернатива тому, чтобы не сходить с ума — читать книги.

Все три года содержания в тюрьме украинцу было запрещено посещать библиотеку, поэтому все книги, которые читал Маркив, он получал от своей жены. Семья военнослужащего передавала ему различную литературу, в том числе патриотическую. Особое восхищение у Маркива вызвала книга Василия Шкляра «Черный ворон».

Маркив добавил, что не прекращал тренироваться в тюрьме — по его словам, он пытался поддерживать физическую форму, чтобы соответствовать образу военнослужащего. Также нацгвардеец добавил, что если говорить об итальянском законодательстве, то теоретически человек считается невиновным до третьей стадии осужденного, но на самом деле это не соответствует действительности.

Как только ты переступаешь порог тюрьмы, то все — твои права, кем ты был — становится второстепенным. Входить в эти рамки для человека очень трудно. Особенно гражданским. Для военного немного по-другому, мы привыкли к соблюдению правил, выполнению приказов, дисциплине. Я был в одной из крупнейших тюрем Ломбардии, там сидели осужденные за тяжкие преступления, меня поместили на этаж с ограниченными правами, — рассказал Марков.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виталий Маркив, которого Апелляционный суд присяжных в Милане 3 ноября оправдал по делу об убийстве иностранных журналистов на подконтрольной России части Донбасса, рассказал о своих планах.