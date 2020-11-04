Марків розповів, яким був день в італійській в’язниці

Марків. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n146031-markiv-rozpoviv-yakym-buv-den-v-italiyskiy-v-yaznyci.html

Ракурс

Віталій Марків, український нацгвардієць, якого визнали невинуватим у вбивстві італійського журналіста та його російського перекладача, повернувся до України.

Після прибуття на батьківщину військовослужбовець розповів про свій день у в’язниці. Своїми враженнями він поділився в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Він розповів, що день у тюрмі залежить від самої людини, та того, як людина може самостійно організувати себе. Марків заявив, що з часом у в’язниці починаєш свій вільний час пристосовувати до тамтешніх умов. І здебільшого є лише одна альтернатива тому, щоб не сходити з розуму — читати книжки.

За усі три роки утримання українцю було заборонено відвідувати бібліотеку, тому усі книжки, які читав Марків, він отримував від своєї дружини. Сім’я військовослужбовця передавала йому різну літературу, у тому числі патріотичну. Особливе захоплення у Марківа викликала книга Василя Шкляра «Чорний ворон».

Марків додав, що не полишав тренувань у тюрмі — за його словами, він намагався підтримувати фізичну форму, щоб відповідати образу військовослужбовця. Також нацгвардієць додав, що якщо говорити про італійське законодавство, то теоретично людина вважається невинною до третьої стадії її засудження, але насправді це не відповідає дійсності.

Як тільки ти переступаєш поріг в’язниці, то усе — твої права, ким ти був — стає другорядним. Входити у ці рамки для людини дуже важко. Особливо цивільним. Для військового трохи по-іншому, ми звикли до дотримання правил, виконання наказів, дисципліни. Я був в одній із найбільших тюрем Ломбардії, там сиділи засудженні за тяжкі злочини, мене помістили на поверх з обмеженими правами, — розповів Марків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віталій Марків, котрого Апеляційний суд присяжних у Мілані 3 листопада виправдав у справі щодо вбивства іноземних журналістів на підконтрольній Росії частині Донбасу, розповів про свої плани на майбутнє.