700 тис. грн вимагали рекетири у киянина. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146029-700-tys-grn-vymagaly-reketyry-u-kyyanyna-foto.html

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Поліція у Києві затримала групу осіб за вимагання 700 тис. грн. Такою була сума неіснуючого боргу.

Затримали зловмисників у Дніпровському районі під час одержання частини грошей. Про це інформує сайт Нацполіції.

Як повідомляється, місцевий мешканець повідомив поліції, що двоє невідомих вимагають від нього повернення 700 тис. грн «боргу». Рекетири погрожували чоловіку фізичною розправою. Аби той зрозумів серйозність їхніх погроз, зловмисники побили потерпілого і пообіцяли серйозніші наслідки у майбутньому.

Оперативникам вдалося встановити зловмисників і задокументувати їхні кроки.

У вівторок, 3 листопада, спецпризначенці затримали двох киян у Дніпровському районі столиці. Затриманим 37 та 53 років. Вони отримали від потерпілого 270 тис. грн.

Затриманим готують повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжних заходів. Рекетирам може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ нібито попередила замовне вбивство київського ІТ-спеціаліста та затримала замовника. Правоохоронці встановили, що киянин планує «прибрати» свого бізнес-партнера, та запропонували свої «послуги».