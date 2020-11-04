700 тыс. грн требовали рэкетиры в киевлянина. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n146029-700-tys-grn-trebovali-reketiry-v-kievlyanina-foto.html

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Полиция в Киеве задержала группу лиц за вымогательство 700 тыс. грн. Такова была сумма несуществующего долга.

Задержали злоумышленников в Днепровском районе во время получения части денег. Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Как сообщается, местный житель сообщил полиции, что двое неизвестных требуют от него возврата 700 тыс. грн «долга». Рэкетиры угрожали мужчине физической расправой. Чтобы тот понял серьезность их угроз, злоумышленники избили потерпевшего.

Оперативникам удалось установить злоумышленников и задокументировать каждый шаг.

Во вторник, 3 ноября, спецназовцы задержали двух киевлян в Днепровском районе столицы. Задержанным 37 и 53 года. Они получили от потерпевшего транш — 270 тыс. грн.

Задержанным готовят сообщения о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения. Рэкетирам может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.