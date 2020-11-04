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Ракурс
700 тыс. грн требовали рэкетиры в киевлянина. Фото: pravda.com.ua

700 тыс. грн требовали рэкетиры у киевлянина (ФОТО)

4 ноя 2020, 15:31
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Полиция в Киеве задержала группу лиц за вымогательство 700 тыс. грн. Такова была сумма несуществующего долга.

Задержали злоумышленников в Днепровском районе во время получения части денег. Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Как сообщается, местный житель сообщил полиции, что двое неизвестных требуют от него возврата 700 тыс. грн «долга». Рэкетиры угрожали мужчине физической расправой. Чтобы тот понял серьезность их угроз, злоумышленники избили потерпевшего.

Оперативникам удалось установить злоумышленников и задокументировать каждый шаг.

Во вторник, 3 ноября, спецназовцы задержали двух киевлян в Днепровском районе столицы. Задержанным 37 и 53 года. Они получили от потерпевшего транш — 270 тыс. грн.

Задержанным готовят сообщения о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения. Рэкетирам может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

700 тыс. грн требовали рэкетиры в киевлянина. Фото: Нацполиция


700 тыс. грн требовали рэкетиры в киевлянина. Фото: Нацполиция

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ якобы предупредила заказное убийство киевского IT-специалиста и задержала заказчика. Правоохранители установили, что киевлянин планирует «убрать» своего бизнес-партнера, и предложили свои «услуги».


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