Голосование за отсрочку кассовых аппаратов в Раде провалили

https://racurs.ua/n146030-golosovanie-za-otsrochku-kassovyh-apparatov-v-rade-provalili.html

Ракурс

Кассовые аппараты для физлиц-предпринимателей (ФЛП) пока не отменены. Верховная Рада 4 ноября не смогла отсрочить их введение до 1 января 2022 года.

Соответствующий законопроект № 4313 за основу поддержали лишь 212 нардепов при 226 необходимых. Направление законопроекта на повторное первое чтение поддержали 254 депутата.

Во вторник, 3 ноября, нардепы пообещали ФОПам принять этот закон.

За проголосовали только 107 «слуг» из 248. Депутат Александр Дубинский, который докладывал закон с трибуны парламента, назвал это позором. Закон вернули на первое чтение.

Применение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей намеревались отсрочить на год. Этого требовали предприниматели, которые выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес и продолжение для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

На фоне ковида нам необходимо поддержать предпринимателей. Этот вопрос получил единогласное одобрение всех фракций, — заявлял спикер Рады Разумков.



В сентябре 2019 года Рада одобрила законопроект, согласно которому, использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса стало обязательным с целью детенизации расчетов.

Бесплатное фискальное решение для программного РРО («РРО в смартфоне») стало доступным для полноценного использования на добровольной основе с 1 августа. С 1 января 2021 года использовании РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным.