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Ракурс
Голосування за відтермінування касових апаратів у Раді провалили, фото — ДФС

Голосування за відтермінування касових апаратів у Раді провалили

4 лис 2020, 15:15
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Касові апарати для фізосіб-підприємців (ФОП) наразі не скасовані. Верховна Рада 4 листопада не змогла відтермінувати їхнє введення до 1 січня 2022 року.

Відповідний законопроект № 4313 за основу підтримали лише 212 нардепів при 226 необхідних. Направлення законопроекту на повторне перше читання підтримали 254 депутати.

У вівторок, 3 листопада, нардепи пообіцяли ФОПам прийняти цей закон.

За проголосували тільки 107 «слуг» із 248. Депутат Олександр Дубінський, який доповідав закон з трибуни парламенту, назвав це ганьбою. Закон повернули на перше читання.

Застосування касових апаратів для фізосіб-підприємців мали намір відтермінувати на рік. Цього вимагали підприємці, які виступали за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес і продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.

На фоні ковіду нам необхідно підтримати підприємців. Це питання отримало одноголосне схвалення усіх фракцій, — заявляв спікер Ради Разумков.


У вересні 2019 року Рада схвалила законопроект, відповідно до якого, використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу стало обов’язковим з метою детінізації розрахунків.

Безкоштовне фіскальне рішення для програмного РРО («РРО в смартфоні») стало доступним для повноцінного використання на добровільній основі з 1 серпня. З 1 січня 2021 року використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців мало стати обов’язковим.

Джерело: Ракурс


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