Нову карантинну зону запровадять в Україні

Карантинні зони. Фото: Вичерпно

https://racurs.ua/ua/n146028-novu-karantynnu-zonu-zaprovadyat-v-ukrayini.html

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Карантинні зони в Україні постійно оновлюються, але чотирьох зон вже недостатньо, щоб кваліфікувати усі рівні епідеміологічної небезпеки. У зв’язку з цим до вже наявних «світлофорних» кольорів карантинних зон в Україні може додатися ще одна — вона матиме назву «чорна».

Критерії для нової карантинної зони ще розробляють, але основним показником буде повна заповненість ліжок для хворих на коронавірус. Про це розповіла журналістка Соня Кошкіна, повідомляє «Лівий берег».

За її словами, також у цій зоні буде діяти повний локдаун. Однак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що повний локдаун країні не загрожує, оскільки економіка може не витримати.

Він повідомив, що Кабмін буде запроваджувати більш жорсткі обмеження для врегулювання ситуації з коронавірусом. Шмигаль додав, що Україна планує закупити 2 млн швидких тестів на коронавірус для вчасного виявлення хворих.

Ми всі бачимо, що країни Європи зачиняються на повторний локдаун. Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Чехія вже ввели жорсткі обмеження. При тому, що це країни із дуже потужного медичними системами та ресурсами. Ми не збираємося йти цим шляхом, але якщо ми побачимо погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень, — заявив прем'єр-міністр.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник МОЗ Максим Степанов заявив 4 листопада, що на засіданні Кабміну можуть запропонувати ввести «карантин вихідного дня». Це означає, що на вихідних посилять частково карантин — закриватиметься частина магазинів, закладів харчування (крім їжі на винос).

Запроваджувати комендантську годину, а значить і надзвичайний стан, в Україні, за словами Степанова, наміру не мають. МОЗ не рекомендує цього РНБО і Верховній Раді.