Чому в Україні заблоковано призначення суддів. Фото: ВРП

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Призначення суддів в Україні заблоковане через відсутність Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), а не через неможливість проводити перевірки.

Добір кандидатів на посаду судді вже рік як заблокований через закон, яким були припинені повноваження членів ВККС. Про це йдеться у відповіді Вищої ради правосуддя (ВРП) на лист Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

НАЗК повідомляло, що призначати суддів на посади можна буде лише після приведення законодавства у відповідність до рішення Конституційного суду про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна.

Наразі у ВРП є 98 рекомендацій щодо призначення 467 кандидатів на посади суддів місцевих загальних судів та 76 кандидатів на посади суддів місцевих адміністративних і господарських судів. Президентові вже внесли подання про призначення 441 судді.

ВРП вказала, що добір та призначення суддів, зокрема проведення спеціальної перевірки щодо них можливий лише після відновлення роботи ВККСУ.

Тому першочерговою потребою на сьогодні залишається невідкладне ухвалення законопроекту, який дасть змогу це зробити і продовжити процес призначення суддів, — кажуть у Раді правосуддя.

Водночас ВРП зазначає, що після відновлення роботи ВККСУ тимчасові прогалини в антикорупційному законодавстві не перешкоджають добору суддів.

ВРП вважає, що суддя може бути призначений і працювати паралельно з проходженням перевірки. Таку процедуру вже застосовували щодо суддів Вищого антикорупційного суду і Верховного суду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 27 жовтня Велика палата Конституційного суду України визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна. КСУ також вивів за межі правового поля моніторення Нацагентством з питань запобігання корупції способу життя чиновників.