Почему в Украине заблокировано назначение судей. Фото: ВСП

https://racurs.ua/n146025-pochemu-v-ukraine-zablokirovano-naznachenie-sudey-detali.html

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Назначение судей в Украине заблокировано из-за отсутствия Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), а не из-за невозможности проводить проверки.

Отбор кандидатов на должность судьи уже год как заблокирован из-за закона, которым были прекращены полномочия членов ВККС. Об этом говорится в ответе Высшего совета правосудия (ВСП) на письмо Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В этом письме НАПК сообщало, что назначать судей на должности можно будет только после приведения законодательства в соответствие с решением Конституционного суда об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и сокрытия имущества.

Сейчас в ВСП есть 98 рекомендаций по назначению 467 кандидатов на должности судей местных общих судов и 76 кандидатов на должности судей местных административных и хозяйственных судов. Президенту внесли представление о назначении 441 судьи.

ВСП указал, что отбор и назначение судей, включая проведение специальной проверки, возможен только после возобновления работы ВККСУ.

Поэтому первоочередной потребностью сегодня остается безотлагательное принятие законопроекта, который позволит это сделать и продолжить процесс назначения судей, — говорят в Совете правосудия.

В то же время ВСП отмечает, что после возобновления работы ВККСУ временные пробелы в антикоррупционном законодательстве не препятствуют отбору судей.

ВСП считает, что судья может быть назначен и работать параллельно с прохождением проверки. Такую процедуру уже применяли в отношении судей Высшего антикоррупционного суда и Верховного суда.

Напомним, ранее мы сообщали, что 27 октября Большая палата Конституционного суда Украины признала неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества. КСУ также вывел за пределы правового поля мониторинг Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции образа жизни чиновников.