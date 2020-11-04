Ракурсhttps://racurs.ua/
Кабмин согласовал увольнение трех руководителей областей
Кабмин согласовал увольнение трех руководителей областейhttps://racurs.ua/n146027-kabmin-soglasoval-uvolnenie-treh-rukovoditeley-oblastey.htmlРакурс
В Украине сменится руководство в трех областях.
Правительство согласилось уволить трех глав областных госадминистраций. Речь идет о главе Одесской ОГА Максиме Куцом, Ивано-Франковской ОГА Виталие Федориве и Сумской ОГА Романе Грищенко.
Такое решение 4 ноября приняли на заседании Кабмина.
В партии власти «Слуга народа» ранее сообщали, что в некоторых областях готовятся замены председателей областных государственных администраций и уже есть проекты кадровых решений.
Сегодня президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя Офиса президента Сергея Трофимова.
.