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Ракурс
Кабмин согласовал увольнение трех руководителей областей

Кабмин согласовал увольнение трех руководителей областей

4 ноя 2020, 14:27
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В Украине сменится руководство в трех областях.

Правительство согласилось уволить трех глав областных госадминистраций. Речь идет о главе Одесской ОГА Максиме Куцом, Ивано-Франковской ОГА Виталие Федориве и Сумской ОГА Романе Грищенко.

Такое решение 4 ноября приняли на заседании Кабмина.


В партии власти «Слуга народа» ранее сообщали, что в некоторых областях готовятся замены председателей областных государственных администраций и уже есть проекты кадровых решений.

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя Офиса президента Сергея Трофимова.

Источник: Ракурс


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