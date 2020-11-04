Кабмин согласовал увольнение трех руководителей областей

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В Украине сменится руководство в трех областях.

Правительство согласилось уволить трех глав областных госадминистраций. Речь идет о главе Одесской ОГА Максиме Куцом, Ивано-Франковской ОГА Виталие Федориве и Сумской ОГА Романе Грищенко.

Такое решение 4 ноября приняли на заседании Кабмина.

В партии власти «Слуга народа» ранее сообщали, что в некоторых областях готовятся замены председателей областных государственных администраций и уже есть проекты кадровых решений.

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя Офиса президента Сергея Трофимова.