Кабмін погодив звільнення трьох керівників областей

https://racurs.ua/ua/n146027-kabmin-pogodyv-zvilnennya-troh-kerivnykiv-oblastey.html

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В Україні зміниться керівництво у трьох областях.

Уряд погодився звільнити трьох голів обласних держадміністрацій. Йдеться про очільника Одеської ОДА Максима Куцого, Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва і Сумської ОДА Романа Грищенка.

Таке рішення 4 листопада ухвалили на засіданні Кабміну.

У партії влади «Слуга народу» раніше повідомляли, що в деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій і вже є проекти кадрових рішень.

Сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника Офісу президента Сергія Трофімова.