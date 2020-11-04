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Ракурс
Кабмін погодив звільнення трьох керівників областей

Кабмін погодив звільнення трьох керівників областей

4 лис 2020, 14:27
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В Україні зміниться керівництво у трьох областях.

Уряд погодився звільнити трьох голів обласних держадміністрацій. Йдеться про очільника Одеської ОДА Максима Куцого, Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва і Сумської ОДА Романа Грищенка.

Таке рішення 4 листопада ухвалили на засіданні Кабміну.


У партії влади «Слуга народу» раніше повідомляли, що в деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій і вже є проекти кадрових рішень.

Сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника Офісу президента Сергія Трофімова.

Джерело: Ракурс


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