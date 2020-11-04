Мінування. Фото:Istock

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Верховна Рада України внесла зміни до законопроекту № 3911 про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Таке рішення було вирішено внести через значну кількість неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності за останній час. Про це доповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час засідання Верховної Ради сьогодні, 4 листопада.

Він заявив, що правоохоронні органи вимушені реагувати на кожне повідомлення про замінування, задіюючи значну кількість спеціальної техніки та особового складу, а також вимушено відвертати від виконання основних службових завдань особовий склад для того, щоб у черговий раз зіштовхнутися з псевдомінером, який просто вирішив пожартувати у такий спосіб.

Заступник очільника МВС зазначив, що метою прийняття законопроекту є суттєве зменшення кількості фейкових повідомлень про мінування, а також забезпечення економії матеріальних ресурсів поліції, які використовуються для перевірки викликів та усунення негативних наслідків розповсюдження неправдивої інформації.

За відповідний законопроект проголосували 235 нардепів, тим самим ухваливши його за основу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міст Патона у Києві заблокували через повідомлення про замінування, яке направив невідомий. Після прибуття на місце події правоохоронці не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів. Самого «мінера» затримала поліція. Він був у стані алкогольного сп’яніння.