Автотроща біля Рівного. Фото: ДСНС

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Дорожньо-транспортна пригода з багатьма потерпілими сталася у Рівненській області. Аварія сталася 4 листопада близько 09.30 на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» у селі Забороль Рівненського району.

Наразі відомо про шістьох травмованих. Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області

За попередньою інформацією, у ДТП зіткнулися автомобіль «Рено» та два автомобілі — «Мерседес».

Крім того, співробітники ДСНС, повертаючися з місця потрійної ДТП, побачили перекинутий автомобіль швидкої медичної допомоги.

Як виявилося, ця швидка прямувала на ДТП в село Забороль. Перед цим вони вже завезли травмованого до лікарні Рівного і поверталися на місце пригоди.

Рятувальники надали допомогу двом травмованим фельдшерам.

Нагадаємо, ДТП у Сумській області призвела до смерті чотирьох осіб. Аварія сталася 28 жовтня, близько 03.15, між селами Собичеве та Макове Шосткинського району.