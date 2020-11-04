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Автотроща возле Ровно. Фото: ГСЧС

В тройном ДТП возле Ровно с участием скорой пострадали шесть человек (ФОТО, ВИДЕО)

4 ноя 2020, 14:02
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Дорожно-транспортное происшествие с несколькими пострадавшими произошло в Ровенской области. Авария произошла 4 ноября около 09.30 на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» в селе Забороль Ровенского района.

Известно о шести травмированных. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

По предварительной информации, в ДТП столкнулись автомобиль «Рено» и два автомобиля «Мерседес».

Автотроща возле Ровно. Фото: ГСЧС

Автотроща возле Ровно. Фото: ГСЧС

Кроме того сотрудники ГСЧС, возвращаясь с места тройной ДТП, увидели перевернутый автомобиль скорой медицинской помощи.

Как оказалось, эта скорая направлялась на ДТП в село Забороль. Перед этим они уже завезли травмированного в больницу Ровно и возвращались на место происшествия.

Спасатели оказали помощь двум травмированным фельдшерам.

Автотроща возле Ровно. Фото: ГСЧС


Напомним, ДТП в Сумской области привело к смерти четырех человек. Авария произошла 28 октября около 03.15 между селами Собичево и Маковое Шосткинского района.


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