Во время спасения из почтомата в Ровно, скриншот видео

https://racurs.ua/n214859-spasateli-osvobodili-devushku-iz-pochtomata-v-rovno-video.html

Ракурс

Рятувальники визволили 15-річну дівчину, яка опинилася зачиненою в поштоматі у Рівному.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.

Зазначається, що Служба порятунку сьогодні, 7 липня, о 06.00 отримала незвичне повідомлення від схвильованого підлітка.

Хлопець розповів, що на вулиці Київській у місті Рівне в комірці поштомата опинилася зачиненою дівчина. Самостійно відкрити комірку він не зміг, тож звернувся по допомогу до рятувальників, — розповіли у відомстві.

Рятувальники, які прибули на місце інциденту, за допомогою спеціального інструмента швидко відкрили комірку та визволили дівчину. На щастя, медична допомога їй не знадобилася.