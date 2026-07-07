Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время спасения из почтомата в Ровно, скриншот видео

Спасатели освободили девушку из почтомата в Ровно (ВИДЕО)

7 июл 2026, 14:53
999

Рятувальники визволили 15-річну дівчину, яка опинилася зачиненою в поштоматі у Рівному.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.

Зазначається, що Служба порятунку сьогодні, 7 липня, о 06.00 отримала незвичне повідомлення від схвильованого підлітка.

Хлопець розповів, що на вулиці Київській у місті Рівне в комірці поштомата опинилася зачиненою дівчина. Самостійно відкрити комірку він не зміг, тож звернувся по допомогу до рятувальників, — розповіли у відомстві.

Рятувальники, які прибули на місце інциденту, за допомогою спеціального інструмента швидко відкрили комірку та визволили дівчину. На щастя, медична допомога їй не знадобилася.

Рятувальники готові прийти на допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації — навіть якщо вона здається незвичною. Не зволікайте звертатися за номером 101, коли існує загроза життю чи здоров’ю, — наголошують у ДСНС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров