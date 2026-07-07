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Під час порятунку з поштомату у Рівному, скріншот відео
Рятувальники визволили дівчину з поштомата у Рівному (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214859-ryatuvalnyky-vyzvolyly-divchynu-z-poshtomata-u-rivnomu-video.htmlРакурс
Рятувальники визволили 15-річну дівчину, яка опинилася зачиненою в поштоматі у Рівному.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.
Зазначається, що Служба порятунку сьогодні, 7 липня, о 06.00 отримала незвичне повідомлення від схвильованого підлітка.
Хлопець розповів, що на вулиці Київській у місті Рівне в комірці поштомата опинилася зачиненою дівчина. Самостійно відкрити комірку він не зміг, тож звернувся по допомогу до рятувальників, — розповіли у відомстві.
Рятувальники, які прибули на місце інциденту, за допомогою спеціального інструмента швидко відкрили комірку та визволили дівчину. На щастя, медична допомога їй не знадобилася.
Рятувальники готові прийти на допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації — навіть якщо вона здається незвичною. Не зволікайте звертатися за номером 101, коли існує загроза життю чи здоров’ю, — наголошують у ДСНС.