Минирование. Фото: Istock

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Верховная Рада Украины внесла изменения в законопроект № 3911 об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Такое решение внесли из-за большого количества ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности за последнее время. Об этом доложил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время заседания Верховной Рады сегодня, 4 ноября.

Он заявил, что правоохранительные органы вынуждены реагировать на каждое сообщение о заминировании, задействуя значительное количество специальной техники и личного состава, а также вынужденно отвлекать от выполнения основных служебных задач личный состав для того, чтобы в очередной раз столкнуться с псевдоминерами, которые просто решили «пошутить».

Заместитель главы МВД отметил, что целью принятия законопроекта является существенное уменьшение количества фейковых сообщений о минировании, а также обеспечение экономии материальных ресурсов полиции, которые используются для проверки вызовов и устранения негативных последствий распространения ложной информации.

За соответствующий законопроект проголосовали 235 нардепов, тем самым приняв данный законопроект на основу.

Напомним, ранее мы сообщали, что мост Патона в Киеве заблокировали из-за сообщения о заминировании, которое направил неизвестен. По прибытию на место происшествия правоохранители не нашли никаких взрывоопасных предметов. Самого «минера» задержала полиция. Он был в состоянии алкогольного опьянения.