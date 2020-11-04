Новую карантинную зону введут в Украине

Карантинные зоны. Фото: Вичерпно

https://racurs.ua/n146028-novuu-karantinnuu-zonu-vvedut-v-ukraine.html

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Карантинные зоны в Украине постоянно обновляются, но четырех зон уже недостаточно, чтобы квалифицировать все уровни эпидемиологической опасности. В связи с этим к уже имеющимся «светофорным» цветам карантинных зон в Украине может добавиться еще одна — она ​​будет называться «черная».

Критерии для новой карантинной зоны еще разрабатывают, но основным показателем будет полная заполняемость коек для больных коронавирусом. Об этом рассказала журналистка Соня Кошкина, передает «Левый берег».

По ее словам, также в этой зоне будет действовать полный локдаун. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что полный локдаун стране не грозит, поскольку экономика может не выдержать.

Он сообщил, что Кабмин будет вводить более жесткие ограничения для урегулирования ситуации с коронавирусом. Шмыгаль добавил, что Украина планирует закупить 2 млн быстрых тестов на коронавирус для своевременного выявления больных.

Мы все видим, что страны Европы закрываются на повторный локдаун. Франция, Германия, Великобритания, Италия, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами. Мы не собираемся идти по этому пути, но если мы увидим ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство пойти на более жестких ограничений, — заявил премьер-министр.



Напомним, ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов заявил 4 ноября, что на заседании Кабмина могут предложить ввести «карантин выходного дня». Это означает, что на выходных карантин будут усиливать частично — закроют часть магазинов, заведения питания (кроме еды на вынос).

Вводить комендантский час, а значит и чрезвычайное положение, в Украине, по словам Степанова, не намерены. Минздрав не рекомендует это СНБО и Верховной Раде.