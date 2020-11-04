Конституційна криза — в Раду надійшов проект закону про регламент і кворум голосів в КСУ, фото — Тверезо

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Ракурс

З конституційної кризи в Україні продовжують виходити за допомогою законодавчих рішень. В Раду 4 листопада подали проект закону про кворум голосів в КСУ.

Законопроект «слуг народу» має на меті змінити регламент роботи Конституційного суду і збільшити кількість необхідних для ухвалення рішень голосів.

Представник парламенту у КСУ нардеп Ольга Совгиря прокоментувала поданий законопроект так:

Пропонуємо встановити, що процедура діяльності КСУ визначається законом (а не Регламентом КСУ як внутрішнім актом). Паралельно розпочинаємо роботу над законопроектом «Про конституційне провадження» (назва робоча). Відповідно з моменту ухвалення закону і до ухвалення закону «Про конституційне провадження» КСУ не зможе здійснювати провадження.

Новація пропонує збільшити з 10 до 12 кількість голосів, які необхідні для ухвалення рішень у Великій палаті, та до шести голосів у Сенаті КСУ.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що «слуги» вирішили розпочати з «м'якого» варіанту у розбірках з КСУ. Ані проекту спікера Дмитра Разумкова, який 3 листопада пройшов комітет, ані проекту президента Володимира Зеленського у порядку денному роботи Ради 4 листопада не було.

Сьогодні народні обранці від СН на чолі з Давідом Арахамією звернулися до суддів КСУ зі зверненням піти у відставку. Під цим рішенням підписалися 200 депутатів.