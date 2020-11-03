ЕС призвал Украину возобновить антикоррупционную структуру в Украине. Фото: iz.ru

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Украина должна как можно быстрее восстановить антикоррупционную инфраструктуру, считают в Европейском Союзе.

В Брюсселе подчеркнули, что борьба с коррупцией является условием для безвизового режима и макрофинансовой помощи. Об этом говорится в официальном заявлении представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

Решение КСУ имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, созданной после Революции достоинства 2014 года. Решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС, — говорится в заявлении.

Представитель Евросоюза отметил, что в Брюсселе понимают сложность всей ситуации, но призывают украинскую власть быстро восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи НАЗК. Также в ЕС требуют стабилизировать правовой статус НАБУ.

Как известно, 27 октября КСУ отменил ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию и остановил работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Это привело к скандалу, который вылился в конституционный кризис.

На ситуацию уже реагировали западные партнеры. В частности, посольство США в Украине призвало все стороны к диалогу и поиску выхода из сложившейся ситуации.