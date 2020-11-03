ЄС закликав Україну відновити антикорупційну структуру в Україні. Фото: iz.ru

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Україна повинна якнайшвидше відновити антикорупційну інфраструктуру, вважають у Європейському Союзі.

У Брюсселі наголосили, що боротьба з корупцією є умовою для безвізового режиму та макрофінансової допомоги. Про це йдеться в офіційній заяві речника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Петера Стано.

Рішення КСУ має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, створеної після Революції гідності 2014 року. Рішення також ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань, які Україна взяла на себе стосовно своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС, — йдеться в заяві.

Представник Євросоюзу зазначив, що в Брюсселі розуміють складність всієї ситуації, але закликають українську владу швидко відновити законодавство про електронне декларування активів та відповідні завдання НАЗК. Також в ЄС вимагають стабілізувати правовий статус НАБУ.

Як відомо, 27 жовтня КСУ скасував ст. 366−1 КК України про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних в декларацію й зупинив роботу Національного агентства з питань запобігання корупції. Це призвело до скандалу, який вилився у конституційна кризу.

На ситуацію вже реагували західні партнери. Зокрема, посольство США в Україні закликало всі сторони до діалогу і пошуку виходу з ситуації що склалася.