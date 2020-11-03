«Хто такий Сарік?» — реакція соцмереж на дивний допис Зеленського (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n145976-hto-takyy-sarik-reakciya-socmerej-na-dyvnyy-dopys-zelenskogo-foto.htmlРакурс
Володимир Зеленський емоційно відреагував на нещодавні звинувачення російсько-вірменського режисера, екс-гравця КВН та свого колишнього друга Саріка Андреасяна, котрий у відритому листі до президента поширив кремлівський фейк щодо використання Азербайджаном українських фосфорних боєприпасів.
У своєму повідомленні Зеленський не уточнив, про якого Саріка йдеться. Тому користувачі соцмереж були змушені самотужки з’ясовувати, до кого звертався глава держави. Згодом не забарилися фотожаби і кумедні коментарі. Користувачі Фейсбук намагалися вгадати, що мав на увазі Зеленський у своєму зверненні до Саріка.
Що це за маячня на сторінці президента України? Монолог з нового сезону «Слуга народу»?, — запитували одні.
Якби я в гімназії написав такий твір, то Степанівна вліпила би мені максимум сім балів з 12. Не думав, що, а ж такий кадровий голод у нових облич, — писали інші.
То Еріка, то Сарік, хто всі ці люди? З ким ви спілкуєтеся?, — запитували у Зеленського.
А чого президент реагує на якогось посереднього режисера?, — дивувалися користувачі.
Правильно, ще листа Лунтіку і Монатіку написати треба на президентській сторінці. Це дуже важливі речі в період війни і пандемії, — кпинили президента користувачі.
Сарік — це хто? Невже не можна було йому цей лист відправити приватним повідомленням? Люди не розуміють, чому президент пише публічно листа комусь, про кого українці не знають? Коли вже в тому цирку вимкнуть світло?, — обурювали інші.
Чому вас хвилює думка якогось третьосортного російського режисера?, — запитували у Зеленського.
Ви не забули, що займаєте посаду президента України? По-людськи, як звичайного обивателя, ваша відповідь зрозуміла. Але ви на посаді! Що ви творите?, — дивувалися українці.
Краще б артилерію привітав зі святом, вони ж «боги війни» і їм треба повсякчас дякувати і вклонятися, а не розводити плітки на офіційному сайті, — зауважували користувачі.
Володимире Олександровичу, ви президент, а не блогер чи Фейсбук-оглядач. Люди вас не зрозуміють. Ви робите щось незрозуміле для більшості, — резюмували дописувачі.