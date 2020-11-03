Володимир Зеленський емоційно відреагував на нещодавні звинувачення російсько-вірменського режисера, екс-гравця КВН та свого колишнього друга Саріка Андреасяна, котрий у відритому листі до президента поширив кремлівський фейк щодо використання Азербайджаном українських фосфорних боєприпасів.

У своєму повідомленні Зеленський не уточнив, про якого Саріка йдеться. Тому користувачі соцмереж були змушені самотужки з’ясовувати, до кого звертався глава держави. Згодом не забарилися фотожаби і кумедні коментарі. Користувачі Фейсбук намагалися вгадати, що мав на увазі Зеленський у своєму зверненні до Саріка.

Що це за маячня на сторінці президента України? Монолог з нового сезону «Слуга народу»?, — запитували одні.

Якби я в гімназії написав такий твір, то Степанівна вліпила би мені максимум сім балів з 12. Не думав, що, а ж такий кадровий голод у нових облич, — писали інші.

То Еріка, то Сарік, хто всі ці люди? З ким ви спілкуєтеся?, — запитували у Зеленського.

А чого президент реагує на якогось посереднього режисера?, — дивувалися користувачі.

Правильно, ще листа Лунтіку і Монатіку написати треба на президентській сторінці. Це дуже важливі речі в період війни і пандемії, — кпинили президента користувачі.

Сарік — це хто? Невже не можна було йому цей лист відправити приватним повідомленням? Люди не розуміють, чому президент пише публічно листа комусь, про кого українці не знають? Коли вже в тому цирку вимкнуть світло?, — обурювали інші.

Чому вас хвилює думка якогось третьосортного російського режисера?, — запитували у Зеленського.