Теракт у Відні стався ввечері 2 листопада, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n145975-terakt-u-vidni-p-yatero-zagyblyh-v-avstriyi-zakryvaut-vsi-synagogy.html

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Теракт у Відні стався ввечері 2 листопада. В результаті загинули п’ятеро осіб — терорист та чотири цивільні особи (чоловік та жінка похилого віку, а також офіціантка та молодий перехожий).

Ще 14 осіб були поранені, за життя частини з них досі борються медики. Про це повідомляє видання OE24.

Після цих терактів єврейська громада Австрії вирішила закрити всі синагоги в країні. Також у Відні закриють всі єврейські установи, такі як кошерні ресторани, супермаркети та єврейські школи.

Одним з місць, де відбулася стрілянина ввечері 2 листопада, була віденська вулиця Зайтенштеттенгассе, на якій, зокрема, розташована синагога. Наразі не відомо, чи саме синагога була ціллю нападу.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що атака у Відні була терактом, за яким стоять ісламісти.

Наш ворог — ісламістський екстремізм, який спрямований проти всіх наших цінностей і проти нашої конституції, і не тільки хоче заподіяти смерть і страждання — але також розділити наше суспільство, — наголосив він.



Курц пообіцяв, що Австрія знайде та притягне до відповідальності усіх винуватців цього теракту.

Нагадаємо, нещодавно стало відомим ім’я віденського терориста.