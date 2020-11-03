Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября, фото: 112.ua

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Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. В результате погибли пять человек — террорист и четыре гражданских лица (мужчина и женщина пожилого возраста, а также официантка и молодой прохожий).

Еще 14 человек были ранены, при жизни части из них до сих пор борются медики. Об этом сообщает издание OE24.

После этих терактов еврейская община Австрии решила закрыть все синагоги в стране. Также в Вене закроют все еврейские учреждения, такие как кошерные рестораны, супермаркеты и еврейские школы.

Одним из мест, где произошла стрельба вечером 2 ноября, была венская улица Зайтенштеттенгассе, на которой, в частности, расположена синагога. Пока не известно, именно ли синагога была целью нападения.

Канцлер Австрии Курц заявил, что атака в Вене была терактом, за которым стоят исламисты.

Наш враг — исламистский экстремизм, направленный против всех наших ценностей и против нашей конституции, который не только хочет причинить смерть и страдания — но также разделить наше общество, — подчеркнул он.



Курц пообещал, что Австрия найдет и привлечет к ответственности всех виновников этого теракта.

Напомним, недавно стало известно имя венского террориста.