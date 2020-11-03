«Кто такой Сарик?» — реакция соцсетей на странный пост Зеленского (ФОТО)https://racurs.ua/n145976-kto-takoy-sarik-reakciya-socsetey-na-strannyy-post-zelenskogo-foto.htmlРакурс
Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на недавнее обвинение российско-армянского режиссера, экс-игрока КВН и своего бывшего друга Сарика Андреасяна, который в отрытом письме к президенту распространил кремлевский фейк об использовании Азербайджаном украинских фосфорных боеприпасов.
В своем сообщении Зеленский не уточнил, о ком идет речь. Поэтому пользователи соцсетей были вынуждены самостоятельно выяснять, к какому именно Сарику обращался глава государства. Впоследствии появились фотожабы и забавные комментарии. Пользователи Фейсбук пытались угадать, что имел в виду Зеленский в своем ответе Сарику.
Что это за бред на странице президента Украины? Монолог из нового сезона «Слуга народа»?, — спрашивали одни.
Если бы я в гимназии написал такое произведение, то Степановна влепила бы мне максимум семь баллов из 12. Не думал, что столь сильный кадровый голод у новых лиц, — писали другие.
То Эрика, то Сарик, кто все эти люди? С кем вы общаетесь?, — спрашивали у Зеленского.
А почему президент реагирует на какого-то посредственного режиссера?, — удивлялись пользователи.
Правильно, еще письмо Лунтику и Монатику написать надо на президентской странице. Это очень важные вещи в период войны и пандемии, — критиковали президента пользователи.
Сарик — это кто? Неужели нельзя было ему письмо отправить частным сообщением? Люди не понимают, почему президент пишет публично письмо кому-то, о ком украинцы не знают? Когда уже в том цирке выключат свет?, — возмущались другие.
Почему вас волнует мнение какого-то третьесортного российского режиссера?, — спрашивали у Зеленского.
Вы не забыли, что занимаете должность президента Украины? По-человечески, как обычного обывателя, ваш ответ понятен. Но вы на посту! Что вы творите?, — удивлялись украинцы.
Лучше бы артиллерию поздравил с праздником, они же «боги войны», их надо постоянно благодарить, а не разводить сплетни на официальном сайте, — замечали пользователи.
Владимир Александрович, вы президент, а не блогер или Фейсбук-обозреватель. Люди вас не поймут. Вы делаете что-то непонятное для большинства, — резюмировали украинцы.