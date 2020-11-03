«Кто такой Сарик?» — реакция соцсетей на странный пост Зеленского

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Ракурс

Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на недавнее обвинение российско-армянского режиссера, экс-игрока КВН и своего бывшего друга Сарика Андреасяна, который в отрытом письме к президенту распространил кремлевский фейк об использовании Азербайджаном украинских фосфорных боеприпасов.

В своем сообщении Зеленский не уточнил, о ком идет речь. Поэтому пользователи соцсетей были вынуждены самостоятельно выяснять, к какому именно Сарику обращался глава государства. Впоследствии появились фотожабы и забавные комментарии. Пользователи Фейсбук пытались угадать, что имел в виду Зеленский в своем ответе Сарику.

Что это за бред на странице президента Украины? Монолог из нового сезона «Слуга народа»?, — спрашивали одни. Если бы я в гимназии написал такое произведение, то Степановна влепила бы мне максимум семь баллов из 12. Не думал, что столь сильный кадровый голод у новых лиц, — писали другие. То Эрика, то Сарик, кто все эти люди? С кем вы общаетесь?, — спрашивали у Зеленского. А почему президент реагирует на какого-то посредственного режиссера?, — удивлялись пользователи. Правильно, еще письмо Лунтику и Монатику написать надо на президентской странице. Это очень важные вещи в период войны и пандемии, — критиковали президента пользователи. Сарик — это кто? Неужели нельзя было ему письмо отправить частным сообщением? Люди не понимают, почему президент пишет публично письмо кому-то, о ком украинцы не знают? Когда уже в том цирке выключат свет?, — возмущались другие.