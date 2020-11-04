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Бійці ООС збили безпілотник бойовиків, фото: «Українська політична арена»
Безпілотник бойовиків збили українські військові на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n146045-bezpilotnyk-boyovykiv-zbyly-ukrayinski-viyskovi-na-donbasi.htmlРакурс
На Донбасі українські військові збили безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування.
Інцидент стався поблизу населеного пункту Шуми. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Щоб збити безпілотник, українські військові застосували стрілецьку зброю.
Крім того, з початку сьогоднішньої доби, 4 листопада, на Донбасі було зафіксовано ще два порушення досягнутих домовленостей щодо припинення вогню:
- біля населеного пункту Новолуганське російсько-терористичні війська застосували автоматичний станковий гранатомет;
- біля населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Перемир’я на Донбасі було оголошене 27 липня. З того часу російсько-терористичні війська неодноразово його порушували.
Нагадаємо, 1 листопада українські військові засобами радіоелектронної боротьби подавили безпілотник бойовиків.
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