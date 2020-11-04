Бійці ООС збили безпілотник бойовиків, фото: «Українська політична арена»

https://racurs.ua/ua/n146045-bezpilotnyk-boyovykiv-zbyly-ukrayinski-viyskovi-na-donbasi.html

Ракурс

На Донбасі українські військові збили безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування.

Інцидент стався поблизу населеного пункту Шуми. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Щоб збити безпілотник, українські військові застосували стрілецьку зброю.

Крім того, з початку сьогоднішньої доби, 4 листопада, на Донбасі було зафіксовано ще два порушення досягнутих домовленостей щодо припинення вогню:

біля населеного пункту Новолуганське російсько-терористичні війська застосували автоматичний станковий гранатомет;

біля населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Перемир’я на Донбасі було оголошене 27 липня. З того часу російсько-терористичні війська неодноразово його порушували.

Нагадаємо, 1 листопада українські військові засобами радіоелектронної боротьби подавили безпілотник бойовиків.