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Ракурс
Бійці ООС збили безпілотник бойовиків, фото: «Українська політична арена»

Безпілотник бойовиків збили українські військові на Донбасі

4 лис 2020, 20:08
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На Донбасі українські військові збили безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування.

Інцидент стався поблизу населеного пункту Шуми. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Щоб збити безпілотник, українські військові застосували стрілецьку зброю.

Крім того, з початку сьогоднішньої доби, 4 листопада, на Донбасі було зафіксовано ще два порушення досягнутих домовленостей щодо припинення вогню:


  • біля населеного пункту Новолуганське російсько-терористичні війська застосували автоматичний станковий гранатомет;
  • біля населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Перемир’я на Донбасі було оголошене 27 липня. З того часу російсько-терористичні війська неодноразово його порушували.

Нагадаємо, 1 листопада українські військові засобами радіоелектронної боротьби подавили безпілотник бойовиків.

Джерело: Ракурс


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