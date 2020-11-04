Найшвидші пінгвіни виявилися чотирма різними видами

Пінгвін-шкіпер, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n146044-nayshvydshi-pingviny-vyyavylysya-chotyrma-riznymy-vydamy.html

Ракурс

Пінгвіни-шкіпери (субантарктичні пінгвіни, Pygoscelis papua, також відомі як пінгвіни Дженту), котрі є найшвидшими з пінгвінів, досягаючи при плаванні під водою швидкості 36 км/год., виявилися чотирма окремими видами.

Такого висновку дійшли учені з Університету Бата (Велика Британія), проаналізувавши генетичні та фізичні відмінності між кількома популяціями Pygoscelis papua у південній півкулі, повідомляє видання Phys.org.

Учені використовували дані про геном для створення еволюційного дерева, щоб зрозуміти взаємозв'язок між різними популяціями. Поєднавши ці дані з вимірами музейних зразків кожної з популяцій, вони виявили чіткі фізичні та генетичні відмінності між чотирма популяціями.

Вперше ми показали, що ці пінгвіни не тільки генетично відмінні, але й фізично різні, — наголошують дослідники.

Учені зазначають, що хоча ці види для нетренованого ока здаються дуже схожими, вимірювання їхніх скелетів показало статистичні відмінності у довжині кісток, розмірах і формі дзьоба.

Наразі Pygoscelis papua розділені на два підвиди — P. p. ellsworthi і P. p. papua. Учені пропонують підвищити ці підвиди до статусу видів та також відокремити з них ще два види.

Пінгвіни-шкіпери, як правило, тримаються близько до своїх домашніх колоній, і за сотні тисяч років географічно стали ізольованими один від одного до такої міри, що не схрещуються між собою, хоча вони могли легко проплисти відстань, яка їх розділяє, — наголошують дослідники.



За словами учених, таке розділення допоможе в їх збереженні, оскільки полегшить відстеження будь-якого зменшення чисельності тварин.

Нагадаємо, італійські вчені встановили, що мова африканських пінгвінів дуже подібна до людської.