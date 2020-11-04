Самые быстрые пингвины оказались четырьмя различными видами

Пингвин-шкипер, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n146044-samye-bystrye-pingviny-okazalis-chetyrmya-razlichnymi-vidami.html

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Пингвины-шкиперы (субантарктические пингвины, Pygoscelis papua, также известные как пингвины Дженту), которые являются самыми быстрыми из пингвинов, достигая при плавании под водой скорости 36 км/ч., оказались четырьмя отдельными видами.

К такому выводу пришли ученые из Университета Бата (Великобритания), проанализировав генетические и физические различия между несколькими популяциями Pygoscelis papua в южном полушарии, сообщает издание Phys.org.

Ученые использовали данные о геноме для создания эволюционного дерева, чтобы понять взаимосвязь между различными популяциями. Соединив эти данные с измерениями музейных образцов каждой из популяций, они обнаружили четкие физические и генетические различия между четырьмя популяциями.

Впервые мы показали, что эти пингвины не только генетически отличные, но и физически разные, — отмечают исследователи.

Ученые отмечают, что хотя эти виды для нетренированного глаза кажутся очень похожими, измерения их скелетов показало статистические различия в длине костей, размерах и форме клюва.

Сейчас Pygoscelis papua разделены на два подвида — P. p. ellsworthi и P. p. papua. Ученые предлагают повысить эти подвиды к статусу видов и также отделить от них еще два вида.

Пингвины-шкиперы, как правило, держатся близко к своим домашним колониям, и за сотни тысяч лет географически стали изолированными друг от друга до такой степени, что не скрещиваются между собой, хотя они могли легко проплыть расстояние, которое их разделяет, — отмечают исследователи.



По словам ученых, такое разделение поможет в их сохранении, поскольку облегчит отслеживание любого уменьшения численности животных.

Напомним, итальянские ученые установили, что речь африканских пингвинов очень похожа на человеческую.